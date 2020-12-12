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إعدام ثاني نزيل في سجن اتحادي أمريكي خلال يومين

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إعدام ثاني نزيل في سجن اتحادي أمريكي خلال يومين إعدام ثاني نزيل في سجن اتحادي أمريكي خلال يومين

مصراوي Masrawy

07:23 ص السبت 12 ديسمبر 2020

واشنطن- (د ب أ):
لليوم الثاني على التوالي، سمحت حكومة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد يوم الجمعة بإعدام رجل أدين بجريمة قتل.

وتم إعدام الفريد بورجوا (56 عاما)، بحقنة قاتلة مساء الجمعة في المجمع الإصلاحي الاتحادي في تير هوت بولاية إنديانا، وفقا لتقارير وسائل الإعلام. وكان قد أدين في عام 2004، بإساءة معاملة ابنته البالغة من العمر عامين ونصف وتعذيبها وقتلها.

ويوم الخميس، تم إعدام براندون برنارد (40 عاما) بحقنة قاتلة، أيضا في المجمع الإصلاحي في تير هوت.

وتم اعتقال برنارد لارتكابه جريمة قتل مزدوجة ارتكبها كعضو في عصابة عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما وحكمت عليه هيئة محلفين بالإعدام. وأعربت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ويست عن معارضتها الشديدة لحكم بالإعدام الصادر بحقه.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت، مساء الخميس، طلبا بوقف إعدام برنارد.

وتعتزم وزارة العدل الأمريكية تنفيذ العديد من عمليات الإعدام الاتحادية لمجرمين مدانين قبل أن يتم تنصيب الرئيس جو بايدن في 20 يناير المقبل.​

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