أخبار عاجلة

الرؤية السعودية اليابانية تناقش الشراكة الاستراتيجية بالاجتماع الوزاري الخامس -
دراسة.. "ترامب" اعتمد على الهجوم في "تويتر".. و"بايدن" انتهج زعزعة ثقة الناخبين -
القيادة تعزي ملك إسواتيني في وفاة رئيس وزراء البلاد -
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "الجمهوري" يهنئ بايدن ونائبته -
فريق طبي ينجح في إعادة ذراع مبتور لشاب بمستشفى الهرم -
اليونان تضاعف الإنفاق العسكري بمقدار خمسة أمثال -
المحقق في انفجار ميناء بيروت يستدعي وزيرين سابقين ورئيس الأركان السابق -
كيف اغتالت إسرائيل قائدًا بتنظيم القاعدة في العاصمة الإيرانية؟ -
مسؤول أمريكي يطلع وزير خارجية اليونان على عقوبات واشنطن ضد تركيا -
مصر تدين إعلان إسرائيل خطة لإنشاء وحدات استيطانية في القدس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"أمطار وبرودة".. الأرصاد: احذروا التقلبات الجوية ابتداء من هذا اليوم

Print
"أمطار وبرودة".. الأرصاد: احذروا التقلبات الجوية ابتداء من هذا اليوم "أمطار وبرودة".. الأرصاد: احذروا التقلبات الجوية ابتداء من هذا اليوم

مصراوي Masrawy

07:00 ص السبت 12 ديسمبر 2020

توقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، حدوث تقلبات في الأحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية، ابتداءً من الأحد وحتى نهاية الأسبوع.

وأضافت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في " عبر فضائية mbc مصر، أن هذه التقلبات ستؤدي لنشاط الرياح وإثارة الأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومدن محافظات سيناء، مع سقوط أمطار على بعض مناطق السواحل الغربية.

ولفتت إلى امتداد الأمطار في الداخل ابتداءً من يوم الاثنين، لتصل إلى محافظات الوجه البحري، مع انخفاض في درجات الحرارة حتى تصل إلى المعدلات الطبيعية، مشيرة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار إلى نهاية الأسبوع.

وأوضحت أنه لا توجد مشكلة في الخروج من المنزل، ناصحة بمتابعة النشرات الجوية على مدار أيام الأسبوع، مع ارتداء الملابس الشتوية، والقيادة بحذر على الطريق.

اقرأ أيضًا..

- أمطار ورطوبة عالية ورمال مثارة.. الأرصاد تكشف طقس 72 ساعة المقبلة​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تدين إعلان إسرائيل خطة لإنشاء وحدات استيطانية في القدس

مصر تدين إعلان إسرائيل خطة لإنشاء وحدات استيطانية في القدس

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

شبكة عيون الإخبارية