سالفيني يمثل أمام محكمة في صقلية بشأن سياسات الهجرة

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مصراوي Masrawy

روما- (د ب أ):

حددت محكمة في مدينة كاتانيا الصقلية جلسة استماع ثانية صباح اليوم السبت في قضية ضد وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني.

ووافق رئيس حزب الرابطة اليميني على المثول أمام المحكمة، وأعرب عن رغبته بعد ذلك في الظهور أمام الصحافة.

يذكر أن جلسة الاستماع التمهيدية لإجراء محاكمة محتملة تتعلق بسياسة سالفيني الصارمة المناهضة للهجرة خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية في عام 2019.

ويتهم المحققون زعيم المعارضة بحرمان المهاجرين من حريتهم وإساءة استخدام المنصب لأنه أجبرهم على البقاء في البحر لفترات طويلة على متن سفينة انقاذ.

وقد دعت المحكمة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي للحضور اليوم السبت. ووفقا لوكالة أنباء "أنسا"، طلب رئيس الوزراء تحديد موعد مع القاضي بالقرب منه في روما، ولم يتضح في أي يوم سيدلى كونتي بشهادته.

ويجب على المحكمة أن تقرر ما إذا كان سالفيني سيخضع للمحاكمة. وقد نفى الوزير السابق (47 عاما) ارتكاب أي جريمة، وأكد أنه تصرف نيابة عن مواطني إيطاليا وبالتعاون مع حكومة كونتي في ذلك الوقت.​