أخبار عاجلة

الرؤية السعودية اليابانية تناقش الشراكة الاستراتيجية بالاجتماع الوزاري الخامس -
دراسة.. "ترامب" اعتمد على الهجوم في "تويتر".. و"بايدن" انتهج زعزعة ثقة الناخبين -
القيادة تعزي ملك إسواتيني في وفاة رئيس وزراء البلاد -
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "الجمهوري" يهنئ بايدن ونائبته -
فريق طبي ينجح في إعادة ذراع مبتور لشاب بمستشفى الهرم -
اليونان تضاعف الإنفاق العسكري بمقدار خمسة أمثال -
المحقق في انفجار ميناء بيروت يستدعي وزيرين سابقين ورئيس الأركان السابق -
كيف اغتالت إسرائيل قائدًا بتنظيم القاعدة في العاصمة الإيرانية؟ -
مسؤول أمريكي يطلع وزير خارجية اليونان على عقوبات واشنطن ضد تركيا -
مصر تدين إعلان إسرائيل خطة لإنشاء وحدات استيطانية في القدس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

سالفيني يمثل أمام محكمة في صقلية بشأن سياسات الهجرة

Print
سالفيني يمثل أمام محكمة في صقلية بشأن سياسات الهجرة سالفيني يمثل أمام محكمة في صقلية بشأن سياسات الهجرة

مصراوي Masrawy

06:44 ص السبت 12 ديسمبر 2020

روما- (د ب أ):
حددت محكمة في مدينة كاتانيا الصقلية جلسة استماع ثانية صباح اليوم السبت في قضية ضد وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني.

ووافق رئيس حزب الرابطة اليميني على المثول أمام المحكمة، وأعرب عن رغبته بعد ذلك في الظهور أمام الصحافة.

يذكر أن جلسة الاستماع التمهيدية لإجراء محاكمة محتملة تتعلق بسياسة سالفيني الصارمة المناهضة للهجرة خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية في عام 2019.

ويتهم المحققون زعيم المعارضة بحرمان المهاجرين من حريتهم وإساءة استخدام المنصب لأنه أجبرهم على البقاء في البحر لفترات طويلة على متن سفينة انقاذ.

وقد دعت المحكمة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي للحضور اليوم السبت. ووفقا لوكالة أنباء "أنسا"، طلب رئيس الوزراء تحديد موعد مع القاضي بالقرب منه في روما، ولم يتضح في أي يوم سيدلى كونتي بشهادته.

ويجب على المحكمة أن تقرر ما إذا كان سالفيني سيخضع للمحاكمة. وقد نفى الوزير السابق (47 عاما) ارتكاب أي جريمة، وأكد أنه تصرف نيابة عن مواطني إيطاليا وبالتعاون مع حكومة كونتي في ذلك الوقت.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تدين إعلان إسرائيل خطة لإنشاء وحدات استيطانية في القدس

مصر تدين إعلان إسرائيل خطة لإنشاء وحدات استيطانية في القدس

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

شبكة عيون الإخبارية