حدث ليلاً| الصحة تكشف الفئات المستثناة من تناول لقاح كورونا.. والعالم يشهد آخر كسوف كلي للشمس

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد عبدالمنعم:​

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث على النحو التالي:

الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 218 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104499 حالة حتى اليوم.

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الأمن يكشف حقيقة قتل عدداً من الأطفال ودفنهم أسفل منزل بالصف

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ما تم نشره عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص مقيم بمنطقة الصف بالجيزة يطالب بالتحقيق مع تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص محددين) وآخرين لقيامهم بالتنقيب عن آثار وخطف وقتل عدد من الأطفال من بينهم طفلة "محددة" ودفنهم بحفرة أسفل عقار المشكو فى حقهم إمتدت حتى أسفل عقار الشاكى مسببة هبوط وتشققات وتصدعات فى منزله.

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وزيرة الصحة عن هجوم الإخوان على لقاح كورونا الصيني: "حاجة مايتردش عليها"

قال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مصر عملت مع الإمارات في التجارب على اللقاح الصيني، وكنا رفقاء فى المحنة، ونحن أول دولة افريقية تحصل على اللقاح، واللقاحات حصلت على موافقات الطوارئ، والإمارات كانت أول دولة تعطى موافقة نهائية على اللقاح، واستخدمناه فى اليوم الثاني لوصوله، فليس هناك لقاح سيأخذ موافقة نهائية، ولكن هناك موافقة الطوارئ، ويتم السماح بها بعد 3 مراحل من التجارب.

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وزيرة الصحة: مصر ستصنع لقاح كورونا الصيني لتوزيعه على الدول الإفريقية

قالت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، إن الدولة المصرية تسير بشكل علمي وشاركنا فى الأبحاث الإلكنينيكة للقاح كورونا الصيني، مضيفة: "قمنا بتجهيز خط إنتاج للقاح كورونا، واستعنا بالخبراء، ثم حجزنا اللقاح الجديد، وتحديدا 20 مليون جرعة، ولدينا لجنة وضعت أولويات اللقاح من خلال علاقتنا الممتدة مع الصين والإمارات، تسلمنا الشحنة الاولى، وهناك شحنة الأسبوع المقبلة، ثم شحنات بشكل منتظم".

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وزيرة الصحة تكشف الفئات المستثناة من تناول لقاح كورونا الصيني

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا الصيني في البداية والفئات المستثناة من اللقاح.

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تسجيل مسرب لزين العابدين بن علي: لم آمر بقتل سياسيين أو تعذيب مواطنين

كشف تسجيل مسرب لمكالمة هاتفية بين الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي ومحاميه، عن موقفه من بعض الاتهامات التي لاحقته بعد ثورة 2011 التى اطاحت بنظامه، مؤكدا أن "ضميره مرتاح".

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إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصرح بالاستخدام الطارئ للقاح كورونا

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الجمعة التصريح بالاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك.

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باحثون أمريكيون: حالات الإصابة بكورونا في العالم تتجاوز 70 مليونا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم 70 مليونا، حسبما أفادت بيانات جمعها باحثون أمريكيون.

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​"3 ساعات ظلام".. العالم يشهد آخر كسوف كلي للشمس لعام 2020 الاثنين

تشهد الكرة الأرضية الاثنين المقبل، كسوفًا كليًا للشمس هو الأخير عام 2020، وسيكون مشاهدًا في أجزاء من جنوب تشيلي والأرجنتين في حين سيشاهد جزئيًا في معظم جنوب أمريكا الجنوبية وجنوب شرق المحيط الهادئ وجنوب المحيط الأطلسي ولن يكون مشاهدًا في سماء الوطن العربي.

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الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع ميزانية لمدة أسبوع لتفادي إغلاق الحكومة

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الجمعة على مشرع قانون ميزانية لمدة أسبوع واحد، بما يمنع إغلاق الحكومة بساعات قبل منتصف الليل (0500 بتوقيت جرينتش)، وهو الموعد النهائي على انتهاء أجل التمويل الحالي.

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