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كندا: بعد غد بدء التطعيم ضد في مقاطعة كيبيك

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كندا: بعد غد بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في مقاطعة كيبيك كندا: بعد غد بدء التطعيم ضد في مقاطعة كيبيك

مصراوي Masrawy

06:07 ص السبت 12 ديسمبر 2020

اوتاوا- (أ ش أ):
قال رئيس وزراء مقاطعة كيبيك في كندا فرنسوا ليغو إن التطعيم ضد المستجد (كوفيد-19) سيبدأ في المقاطعة، بعد غد الإثنين، بعد خمسة أيام على إعطاء وزارة الصحة الكندية الضوء الأخضر للقاح تحالف (فايزر-بايونتيك) ضد (كوفيد-19).

وأضاف ليغو- في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت: "إن نزلاء وعاملين في دارين للمسنين، أحدهما في مونتريال والآخر في كيبيك، سيتم تطعيمهم أولا.. بالطبع لن يتم تطعيم الجميع في الأيام القليلة المقبلة وفي الأسابيع المقبلة، لذا يجب التحلي بالصبر، وينبغي توخي الحذر".

يذكر أنه خلال الموجة الأولى للجائحة، سُجّلت في دور رعاية المسنين نسبة ثمانين بالمئة من إجمالي حالات الوفيات في المقاطعة.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو- في وقت سابق- إن كندا "ثالث دولة توافق على لقاح فايزر بعد المملكة المتحدة والبحرين" ستتلقى 249 ألف جرعة بحلول نهاية الشهر الجاري.

وذكرت السلطات الكندية- في وقت سابق- أن اللقاحات الأولى أُرسِلت من بلجيكا، ويُتوقّع وصولها في الأيام المقبلة إلى كندا، ويجب أن يبدأ التطعيم على الفور في 14 مركزا في كل أنحاء البلاد.

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