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المحكمة العليا الأمريكية ترفض محاولة تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات

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المحكمة العليا الأمريكية ترفض محاولة تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات المحكمة العليا الأمريكية ترفض محاولة تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات

مصراوي Masrawy

02:56 ص السبت 12 ديسمبر 2020

واشنطن- (د ب أ):
رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة دعوى قضائية من ولاية تكساس تسعى لإبطال فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات، ما يمثل هزيمة كبيرة في محاولة الرئيس دونالد لعكس خسارته في الانتخابات.

وفي حكم صدر مساء الجمعة، قالت المحكمة إنها أسقطت الدعوى لانعدام الصفة القانونية، قائلة إن تكساس "لم تظهر مصلحة معترف بها قضائيا" لمحاولة إلغاء النتائج في ولايات أخرى.

واعتبر خبراء في قانون الانتخابات محاولة تكساس أمرا بعيد المنال. وزعمت الدعوى القضائية حدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات وسعت إلى إبطال فرز الأصوات في أربع ولايات متأرجحة فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن، وهي بنسلفانيا وجورجيا وميتشيجن وويسكونسن.

وحظيت الدعوى القضائية التي رفعها المدعي العام بولاية تكساس كين باكستون بتأييد واسع بين ترامب وحلفائه، الذين يواصلون الادعاء بأن الانتخابات سرقت على الرغم من عدم وجود دليل على وجود تزوير كبير.

وينهي قرار المحكمة العليا سلسلة كارثية من المعارك القضائية لحملة ترامب ، التي شهدت عشرات المحاولات لإلغاء الانتخابات التي رفضها القضاة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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