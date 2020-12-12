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"البيت الفني": سيرك مايو يحقق أعلى إيراد في تاريخه (صور)

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"البيت الفني": سيرك مايو يحقق أعلى إيراد في تاريخه (صور) "البيت الفني": سيرك مايو يحقق أعلى إيراد في تاريخه (صور)

مصراوي Masrawy

01:31 ص السبت 12 ديسمبر 2020

قال الفنان عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وفق بيان صادر عن البيت اليوم الجمعة، إن موقع السيرك القومي بمدينة 15 مايو، حقق أمس أعلى إيراد في تاريخه، وشهد إقبالًا جماهيريًا غير متوقع في ظل جائحة كورونا.

وأشار عبده إلى أن سيرك مايو يخدم منطقة مايو وحلوان والمعادي ودار السلام والتبين وغيرها من المناطق المجاورة، والتي تشهد كثافات سكانية كبيرة.

وقال عبده، إن سكان تلك المناطق متعطشين للفن ووسائل الترفيه، وسيرك مايو هو الكيان الترفيهي الوحيد الذي يخدم هذه المناطق، وافتتحته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في أبريل 2018، واستمر تشغيله حتى ظهور جائحة كورونا.

وأوضح الفنان وليد طه، مدير عام السيرك القومي، أن موقع السيرك بمدينة 15 مايو برئاسة الفنان شريف سعدة، يقدم برنامج شعبة سيرك الجيزة برئاسة الفنان محمد النوبى، ويتضمن أكثر من 13 فقرة فنية متنوعة من أروع فقرات فنون السيرك التي تعشقها الأسرة المصرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد خطر المستجد.

وتضمن البرنامج فقرة "التوازن على السلك للفنان عادل حمزة، الحبال للفنانة جيهان عاشور، الكراسي للفنان أشرف راشد، الدودة الشقية للفنان إبراهيم علاء، الكرابيج للفنان مروان طارق، المطبخ للفنان يوسف النوبي، الطوق الهوائي للفنانتين كريمة وهايدي، الديابلو للفنانة فوزية نور، المهرج للفنان وائل الجريسي، الكاوتشوك للفنانين أولاد المصري"، ويختتم البرنامج بفقرة استعراض الأسود والنمور للفنان الكابتن مدحت كوتة، أذاع البرنامج الفنانة رباب المصري والفنانة سمر فتحي، مدير الحلبة ليلي الجوهري.

جاء ذلك خلال افتتاح موقع السيرك القومى بمدينة 15 مايو، مساء أمس الخميس، وعودة الروح له بعد توقف منذ ظهور جائحة كورونا، مع اتباع واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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