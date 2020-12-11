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إحباط تهريب 37 مطواة مع راكب قادم من تركيا (صور)

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إحباط تهريب 37 مطواة مع راكب قادم من تركيا (صور) إحباط تهريب 37 مطواة مع راكب قادم من تركيا (صور)

مصراوي Masrawy

08:24 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، محاولة تهريب 37 مطواة مع راكب مصري، أخفاها داخل كاسيت فور وصوله من تركيا، لتهريبها من رجال الجمارك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

قالت الجمارك في بيان لها: "أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الطائره التركية القادمة من أسطنبول، اشتبه أحمد سيد مأمور تفتيش الركاب في راكب مصري قادم من تركيا، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي وبدا عليه الارتباك".

وتابعت الجمارك تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بآشعة "X RAY" بمعرفة محمد جمال فأكد الاشتباه، وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من عماد صلاح، تحت إشراف أحمد عمر لتفتيش حقائبه، تبين وجود 37 مطواة داخل مسجل سيارة بحقائبه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 136، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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