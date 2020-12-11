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"أولوية التطعيم لهذه الفئات".. وزيرة الصحة: توفير لقاح كورونا مسؤولية الدولة

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"أولوية التطعيم لهذه الفئات".. وزيرة الصحة: توفير لقاح كورونا مسؤولية الدولة "أولوية التطعيم لهذه الفئات".. وزيرة الصحة: توفير لقاح كورونا مسؤولية الدولة

مصراوي Masrawy

08:36 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

(مصراوي):

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن تستحق أن تكون الأولى بجدارة في كل شيء، مضيفة أن مصر من أوائل دول العالم التي حصلت على لقاح .

وأوضحت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع"، تقديم الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية دي إم سي، إن اللقاح سينوفارم الصيني، سيكون مجانًا لكل المصريين؛ لأن من ضمن مسؤوليات الدولة العمل على توفيره وحماية المجتمع من الفيروس، قائلة الأولوية للتطعيم ستكون لـ60 ألف مريض فشل كلوي وأوروام.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن الدولة لديها سلاسل تبريد قادرة على حفظ مليون جرعة من اللقاح من لقاح كورونا.

وتابعت وزيرة الصحة، أن هناك مرضى يحتاجون للعناية والرعاية والعاملين في مستشفيات العزل سيكون لهم أولوية، وبعدها مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن، مؤكدة أنه تم الاتفاق على ذلك مع اللجنة الطبية واللجنة المختصة بالطعوم، وكبار السن فوق الستين عامًا ولكن من لديهم أمراض مزمنة وأكثر عرضة للإصابة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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