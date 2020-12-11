أخبار عاجلة

السعودية توقع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة تونغا -
سكان "قنونا" يناشدون المسؤولين بفتح السد لتغذية آبارهم وري المزارع -
"التحلية" تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة -
"هيئة تطوير حائل" تستعرض خطط تصريف السيول والمخطط المحلي -
"الشورى": الهيكل التنظيمي لـ"خالد التخصصي" يعج بالألقاب المهنية غير المنضبطة -
الصحة العالمية عن كورونا المتحور ببريطانيا: لا دليل على اختلافه -
السودان: لا اتفاق ثنائي مع إثيوبيا حول سد النهضة.. وهكذا سنتأثر -
وزير النقل يبحث مع مسؤولي ميناء الإسكندرية أسباب اندلاع حريق مخزن "روما" -
سكان "قنونا" يناشدون المسؤولين بفتح السد لتغذية آبارهم وري المزارع -
"التحلية" تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. "سمر" تلجأ لـ"الفوتوسيشن" لعرض قضايا العنف والفقر في سوهاج

Print
بالصور.. "سمر" تلجأ لـ"الفوتوسيشن" لعرض قضايا العنف والفقر في سوهاج بالصور.. "سمر" تلجأ لـ"الفوتوسيشن" لعرض قضايا العنف والفقر في سوهاج

مصراوي Masrawy

10:16 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أردت سمر عبدالهادي، الحاصلة على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة سوهاج، استخدام أدواتها لعرض قضايا المجتمع، ولجأت إلى عمل جلسات "فوتوسيشن" لتوضيح بعض القضايا وطرحها في صورة مبسطة للمجتمع.

وقالت "سمر" إنها تطرح القضايا التي تهم الرأي العام، بهدف إيجاد حل مناسب لها، وتسليط الضوء عليها.

مضيفًة: "أعمل موديل، وهو ما ساعدني في عرض وتقديم بعض الظواهر والمشكلات التي تهم المجتمع عبر الصور".

وأكدت "عبدالهادي" أنها لا تتقاضى أي مبالغ مالية عن الجلسات التصويرية التي تبرز فيها قضايا المجتمع السوهاجي، بل تتحمل المصروفات التي تلزم لإعداد جلسة التصوير كشراء الملابس التي تحتاجها لإبراز قضية كـ "الفقر" مثلًا.

وعن الفريق المشارك لها أوضحت "عبدالهادي" أن المصورين من محافظة سوهاج، ولا يتقاضون مقابل مالي، ويشاركها في الجلسات شقيقها وبنات شقيقتها في حال احتياج الجلسة التصويرية إلى أطفال.

وتابعت أن من أبرز القضايا والمشكلات الموجودة في المجتمع والتي حاولت تجسيدها عن طريق الجلسات التصويرية مشكلة الفقر، والعنف ضد المرأة والأطفال.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية