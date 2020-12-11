بالصور.. "سمر" تلجأ لـ"الفوتوسيشن" لعرض قضايا العنف والفقر في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أردت سمر عبدالهادي، الحاصلة على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة سوهاج، استخدام أدواتها لعرض قضايا المجتمع، ولجأت إلى عمل جلسات "فوتوسيشن" لتوضيح بعض القضايا وطرحها في صورة مبسطة للمجتمع.

وقالت "سمر" إنها تطرح القضايا التي تهم الرأي العام، بهدف إيجاد حل مناسب لها، وتسليط الضوء عليها.

مضيفًة: "أعمل موديل، وهو ما ساعدني في عرض وتقديم بعض الظواهر والمشكلات التي تهم المجتمع عبر الصور".

وأكدت "عبدالهادي" أنها لا تتقاضى أي مبالغ مالية عن الجلسات التصويرية التي تبرز فيها قضايا المجتمع السوهاجي، بل تتحمل المصروفات التي تلزم لإعداد جلسة التصوير كشراء الملابس التي تحتاجها لإبراز قضية كـ "الفقر" مثلًا.

وعن الفريق المشارك لها أوضحت "عبدالهادي" أن المصورين من محافظة سوهاج، ولا يتقاضون مقابل مالي، ويشاركها في الجلسات شقيقها وبنات شقيقتها في حال احتياج الجلسة التصويرية إلى أطفال.

وتابعت أن من أبرز القضايا والمشكلات الموجودة في المجتمع والتي حاولت تجسيدها عن طريق الجلسات التصويرية مشكلة الفقر، والعنف ضد المرأة والأطفال.