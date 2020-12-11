نقل "عم أحمد" بائع المناديل وابنته إلى دار رعاية في بني سويف

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بني سويف-حمدي سليمان:

عثرت لجنة التضامن الاجتماعي ببني سويف على أحمد حلمي، بائع المناديل، وابنته ملك التي تداولت قصتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر نشر صورهما أثناء جلوسهما أمام قطاع كهرباء بني سويف بميدان المديرية وسط مدينة بني سويف، لبيع المناديل في برد الشتاء القارص.

وبحسب ما نشر على "فيسبوك" فإن بائع المناديل عقب انتهاء يومه يتوجه وابنته للمبيت في نفق المحطة هربًا من برد الشتاء.

واستقبلت إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، عم أحمد، وابنته ملك، بمركز الاستضافة، التابع للمديرية، مؤكدة منحه مساعدة عاجلة، لحين استخراج معاش له من "تكافل وكرامة" فضلًا عن توفير وظيفة له من الغد براتب 2000 جنيه.

وقالت إحسان أبوزيد، إنه جرى تشكيل لجنة من إدارة الدفاع الاجتماعي للبحث عنهما

وأشارت إلى أن اللجنة لم تعثر عليهما على مدار الـ24 ساعة الماضية، وناشدت الأهالي بإبلاغ التضامن الاجتماعي فور العثور عليهما لإيداعهما دور فاقدي الرعاية، وتوفير الطعام والملابس والسكن لهما، فضلًا عن الاهتمام بالطفلة وإلحاقها بمدرسة مجانًا.

وأوضح أحمد حلمي، الشهير بعم أحمد بائع المناديل، أنه يبيع المناديل الورقية بالشارع رفقة ابنته "ملك 7 أعوام"، في عدة مناطق بمحافظة بني سويف والجيزة، وأثناء ذلك التقط أحد الأشخاص صورًا له، ونشرها على صفحات "فيسبوك".