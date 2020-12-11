وزير الأوقاف يطلق دورة "تفنيد الفكر المتطرف" لأئمة شمال وجنوب سيناء غدًا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق الدورة الأولى حول «تفنيد الفكر المتطرف» غدًا السبت، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، وتضم 50 إمامًا من محافظتي شمال وجنوب سيناء وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضورالدكتور محمد مختار جمعة، فى إطار خطة الوزارة عقد عدة دورات متتابعة حول: « تفنيد الفكر المتطرف».

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن الانتهاء من توزيع 185 ألف كتاب من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وسلسلة (رؤية) للفكر المستنير في شهرين على الأئمة ، وجار توزيع نحو 5000 على باقى الأئمة، وذلك في إطار حرص الدولة على نشر الوعي المستنير بين جموع أبناء الشعب المصري وخاصة الأئمة، ونظرًا لما تتضمنه مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية و سلسلة «رؤية» للفكر المستنير التي تصدر بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة من رؤى تجديدية ونشر لمفاهيم التسامح والسلام، وفهم صحيح الإسلام من خلال فهم مقاصد النصوص ومراميها وعدم الوقوف عند ظواهرها.