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طرح 6 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني

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طرح 6 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني طرح 6 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني

مصراوي Masrawy

10:06 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، إجراء مزايدة علنية لتأجير 6 شواطئ بنظام حق الاستغلال لمدة 3 سنوات.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إنه تجرى المزايدات لكل شاطئ على حدة خلال أيام 28 و29 ديسمبر الجاري، و3 و4 يناير المقبل.

ووفقًا لبيان صادر عن الإدارة، الشواطئ المقرر طرحها خلال المزايدات هي شواطئ "وانلي المميز، سيدي بشر المميز، بحري المميز، أبو يوسف 1، أبو يوسف 2"، بأحياء المنتزه أول والعجمي والجمرك.

وأوضح رشاد، أن قيمة شراء كراسة الشروط لكل شاطئ على حدة تتراوح بين 299 و399 جنيه، وتطلب من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن قيمة تأمين المزاد لكل شاطئ تتراوح بين 40 إلى 300 ألف جنيه، لافتًا إلى أن المزايدة ستجرى وفقًا للقانون 182 لسنة 2018.

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