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انقطاع المياه عن "أبو حماد" ومناطق متفرقة بالزقازيق في الشرقية

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انقطاع المياه عن "أبو حماد" ومناطق متفرقة بالزقازيق في الشرقية انقطاع المياه عن "أبو حماد" ومناطق متفرقة بالزقازيق في الشرقية

مصراوي Masrawy

09:56 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، برئاسة المهندس شريف فارس، قطع المياه عن مركز ومدينة أبو حماد ومناطق متفرقة بالزقازيق، غدًا السبت؛ لفصل التيار الكهربائي عن محطة مياه "العباسة" المرشحة بأبوحماد.

وأشار بيان صادر اليوم الجمعة، إلى أن فترة الانقطاع تبدأ في تمام السابعة صباح غدًا السبت، لمدة ساعتين، وأن مركز أبو حماد بالكامل، بالإضافة إلى الوحدات المحلية بشوبك بسطة، والعصلوجي، وبني عامر، التابعة لمركز الزقازيق، وحي مبارك، جميعها تتأثر طوال فترة الانقطاع.

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