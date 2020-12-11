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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مبادرة "مصر بكم أجمل"، التي تنفذها وزارة القوى العاملة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، تهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

جاء ذلك بمناسبة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتأهيل وتدريب وتشغيل ذوي القدرات الخاصة، على باقي محافظات الجمهورية، وقامت اللجنة المشكلة من قبل الوزير برئاسة أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بإجراء المقابلات الشخصية واختيار الراغبين فى التدريب والعمل وريادة الأعمال، في محافظة الإسماعيلية على مدى يومين.

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