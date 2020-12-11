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لحمها سام وتناولها مميت.. إجراءات جديدة من "الثروة السمكية" لمواجهة سمكة الأرانب السامة

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لحمها سام وتناولها مميت.. إجراءات جديدة من "الثروة السمكية" لمواجهة سمكة الأرانب السامة لحمها سام وتناولها مميت.. إجراءات جديدة من "الثروة السمكية" لمواجهة سمكة الأرانب السامة

مصراوي Masrawy

09:52 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب- أحمد مسعد:

حذرت الهيئة العامة للثورة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من اصطياد سمكة الأرنب السامة، واتخاذ بعض الخطوات الجادة للحد من اصطيادها، وعدم بيعها في الأسواق.

وقال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئه الثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن سمكة الأرنب تعيش في المياه الضحلة ولا تعيش في مياهنا الإقليمية إلا في مواسم معينة، مشيرًا إلى أن السمكة ممنوع صيدها ولكن بعض الصيادين لا يعرفون أنها سامة.

وأضاف مصيلحي لـ"مصراوي"، أن هيئة الثروة السمكية بدأت في توزيع منشورات بشكل السمكة والتحذير من صيدها أو بيعها، لافتًا إلى أن الهيئة تمتلك 42 مكتب لمتابعة أعمال الصيادين للرقابة على أعمال صيدها، خصوصًا وأن في هذا التوقيت تظهر تلك السمكة في بعض الأماكن في البحر الأحمر والمتوسط.

وتابع رئيس هيئه الثروة السمكية، أن التحذير جاء ضمن المسئولية الوطنية تجاه الصيادين والمواطنين، موضحًا أن أكل هذه السمكة قد تؤدي للوفاة بسب انتشار السم في الأمعاء والذيل والكبد.

وأشار مصيلحي، إلى أن عقوبة اصطياد هذة السمكة ومحاولة تداولها في الأسواق قد تعرض الصياد للحبس عامين والغرامة قد تصل إلى 1000 جنيه، مضيفًا أن الهيئة تجري دراسات لتحديد أماكن تواجدها لفرض مزيد من الرقابة على مراكب الصيد.

الجدير بالذكر أن قانون 124 لسنة 1983 المنظم لأعمال الصيد، يحذر من منع وتداول أسماك القراض "الأرنب" السامة.

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