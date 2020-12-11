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شرطة الرياض: القبض على 6 أشخاص حوَّلوا أموالاً مجهولة المصدر إلى خارج عبر حسابَيْن لكيانَيْن تجاريَّيْن

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شرطة الرياض: القبض على 6 أشخاص حوَّلوا أموالاً مجهولة المصدر إلى خارج السعودية عبر حسابَيْن لكيانَيْن تجاريَّيْن شرطة الرياض: القبض على 6 أشخاص حوَّلوا أموالاً مجهولة المصدر إلى خارج عبر حسابَيْن لكيانَيْن تجاريَّيْن
جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

شرطة الرياض: القبض على 6 أشخاص حوَّلوا أموالاً مجهولة المصدر إلى خارج السعودية عبر حسابَيْن لكيانَيْن تجاريَّيْن

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على (5) مخالفين لنظام الإقامة ومخالف لأمن الحدود من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج عبر حسابَين بنكيَّين لكيانَين تجاريَّين، قام مالكاهما بالتواطؤ معهم لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متخذين من وحدتَين سكنيتَين بمدينة الرياض وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي، وضُبط داخلهما مبلغ (1.866.708) ريالات، ومجموعة سندات لحوالات بنكية.

وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الرياض النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية