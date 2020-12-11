★ ★ ★ ★ ★

السعودي "يزيد الراجحي" يحل رابعًا في فئة السيارات

تصدَّر السائق القطري ناصر العطية فئة السيارات في باها حائل الدولي 2020، ضمن المرحلة الأولى من الجولة الرابعة من جولات كأس العالم للراليات الصحراوية التي انطلقت من الرديفة - جبة؛ إذ كان أول الواصلين لنقطة النهاية، واجتاز مسافة المرحلة الخاصة، بطول 251.81 كيلومتر خلال 3:12:23 ساعة، وبفارق 2:50 دقيقة عن المتسابق الماتادور الإسباني كارلوس ساينز الأب، وجاء خلفهما "مستر داكار" الفرنسي ستيفان بيترهانسيل، فيما أنهى السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي المرحلة في الترتيب الرابع.

وشاركت 28 سيارة في الفئة الدولية من أصل 54 سيارة، كان من المقرر أن تشارك في هذه الفئة؛ إذ تحوَّل عدد من المشاركين في الفئة الدولية إلى فئة الرالي الوطني، منهم السائق كاميليا ليباروتي، والسعودي صالح العبدالعالي الفائز بلقب الرالي 2020؛ إذ ارتفع عدد المشاركين في الفئة الوطنية إلى 44 سائقًا.

وتصدَّر "العطية" والسائق السعودي ياسر بن حمد بن سعيدان وساينز فئة الرالي الدولي في أول 66 كيلومترًا من المرحلة، في حين تجاوز الروسي فلاديمير فاسيلييف منافسه على لقب السائقين في كأس العالم للباها السائق الهولندي برنهارد تين برينكي في وقت مبكر من المرحلة.

وتراجع السائق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي 12 دقيقة عن المتصدر، وازداد هذا الفارق مع تقدم المرحلة، وبعد 108 كيلومترات داخل المرحلة تغير ترتيب الصدارة مع العطية وساينز الراجحي، واستمر الوضع هكذا بعد 165 كيلومترًا داخل المرحلة.

وأنهى السائقون "العطية وساينز وبيترهانسيل والراجحي" المرحلة في المراكز الأربعة الأولى؛ إذ احتل فاسيلييف المركز الخامس، وتين برينكي السادس، ووصل الروسي دنيس كروتوف ثامنًا.

واحتل السائق الهولندي كيس كوولن بمركبته المركز السابع في الترتيب العام بعد اجتياز أول 108 كيلومترات من المرحلة، والأول في فئة "تي 4"؛ إذ أنهى المرحلة في المركز الـ 13 في الترتيب العام، والأول في فئته.

وفي فئة "تي 3" كانت المنافسات أكثر ندية؛ إذ دخل السائق السعودي صالح السيف في منافسة قوية مع البلجيكي غويام دي ميفيوس في مركبة "كان – إم"، وسجل السعودي أسرع الأوقات في هذه الفئة، وأنهاها سابعًا في الترتيب العام، بفارق 3:02 دقيقة عن ميفيوس الذي احتل المركز التاسع في الترتيب العام، فيما أنهى السائق الإماراتي خالد الجافلة المرحلة في المركز العاشر.

وفي فئة الدراجات النارية شاركت 19 دراجة نارية و18 دراجة رباعية "كوادز"، وتصدر الفرنسي أدريان فان بيفرن الترتيب العام لهذه الفئة بدراجته ياماها "دبليو آر أف 450" بفارق مريح بلغ 9:08 دقيقة عن البولندي كونراد دابروفسكي بد اجتياز أول 66 كيلومترًا من المرحلة.

واجتاز الفرنسي المرحلة خلال 2:48:11 ساعة، وبفارق 25:09 دقيقة عن البولندي. وكان المركز الثالث من نصيب الدراج السعودي مشعل الغنيم.

وفي فئة الدراجات النارية رباعية العجلات كان أسرع توقيت من نصيب الدراج السعودي رياض الشمري، تلاه عبدالعزيز الشيبان، فيما حل عبدالمجيد الخليفي في المركز الثالث.

من جانب آخر تنطلق صباح الغد في تمام الساعة الـ09:04 المرحلة الأخيرة من جبة - قناء التي تبلغ فيها المسافة الخاصة 275.54 كيلومتر، وتتجه نحو الغرب من مدينة حائل.