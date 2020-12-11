أخبار عاجلة

السعودية توقع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة تونغا -
سكان "قنونا" يناشدون المسؤولين بفتح السد لتغذية آبارهم وري المزارع -
"التحلية" تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة -
"هيئة تطوير حائل" تستعرض خطط تصريف السيول والمخطط المحلي -
"الشورى": الهيكل التنظيمي لـ"خالد التخصصي" يعج بالألقاب المهنية غير المنضبطة -
الصحة العالمية عن كورونا المتحور ببريطانيا: لا دليل على اختلافه -
السودان: لا اتفاق ثنائي مع إثيوبيا حول سد النهضة.. وهكذا سنتأثر -
وزير النقل يبحث مع مسؤولي ميناء الإسكندرية أسباب اندلاع حريق مخزن "روما" -
سكان "قنونا" يناشدون المسؤولين بفتح السد لتغذية آبارهم وري المزارع -
"التحلية" تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تطور قاطرة نووية من أجل إرسالها في بعثة إلى القمر

Print
روسيا تطور قاطرة نووية من أجل إرسالها في بعثة إلى القمر تطور قاطرة نووية من أجل إرسالها في بعثة إلى القمر

مصراوي Masrawy

09:29 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

موسكو - (أ ش أ):

تعمل على تطوير قاطرة نووية من اجل إرسالها إلى القمر لاستكشاف إمكانية تأسيس حياة للبشر على سطحه.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن دراسة القمر، بحسب وثائق وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، ستكون من أولى المهام العلمية للقاطرة النووية "نوكلون"، التي بدأ تطوير مشروع أولي لها في روسيا.

ووفقًا لخطط "روس كوسموس"، سيتم استخدام القاطرة النووية، على وجه الخصوص، لإنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد للقمر بوسائل بعيدة، والبحث عن المعادن والكهوف تحت سطحه، واختيار أماكن للبعثات المأهولة، والبحث عن مختلف الانحرافات المادية.

وفي وقت سابق، قال مدير معهد أبحاث الفضاء، أناتولي بتروكوفيتش، في مقابلة مع وكالة (سبوتنيك): إن "الكهوف الموجودة تحت سطح القمر يمكن استخدامها لسكن الإنسان".

ومن بين المتطلبات الخاصة للقاطرة النووية "روس كوسموس"، توفير حماية أنظمتها من إشارات تحكم غير مصرح بها ومعلومات خاطئة.

وأضاف: "سيبدأ العلماء العام المقبل في تطوير خيارات محددة لاستخدام القاطرة النووية، وأحد المشاريع المحتملة هو أخذ عينات من التربة على أحد أقمار المشتري".

يذكر وأنه بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة، التي أعدتها إدارة دونالد ، أصبح معروفًا أن المعهد العلمي "روس كوسموس" والصانع الروسي للصواريخ وتكنولوجيا الفضاء قد يقعان تحت قيود على التعاون مع الشركات الأمريكية.

وفي هذا الصدد، أعرب نائب المدير العام لشركة "روس كوسموس"، سيرجي دوبيك، عن رأي مفاده بأن "العقوبات تهدف إلى منع إنشاء قاطرة نووية".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

روسيا: انطلاق التطعيم ضد "كورونا" في أرجاء البلاد

روسيا: انطلاق التطعيم ضد "كورونا" في أرجاء البلاد

شبكة عيون الإخبارية