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النمسا.. حكم قضائي بعدم دستورية حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية

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النمسا.. حكم قضائي بعدم دستورية حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية النمسا.. حكم قضائي بعدم دستورية حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية

مصراوي Masrawy

09:17 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

فيينا - (أ ش أ):
أصدرت المحكمة الدستورية في النمسا، اليوم الجمعة، حكماً ينص على عدم دستورية حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية في النمسا، الذي فرضته منذ خريف 2019.
وقال رئيس المحكمة كريستوف غرابنوارتر، في بيان اليوم، إن حثيثات الحكم هي أن الحكومة اتخذت هذا القرار مستهدفة دين معين وهو الإسلام دون آخر وهو ما يتعارض مع متطلبات الحياد الديني والأيديولوجي للدولة النمساوية.
وأوضح رئيس المحكمة أن مبدأ المساواة في ما يتعلق بالحق في حرية الفكر والضمير والدين يبرر حياد الدولة الديني والأيديولوجي.
وأشار إلى انتهاك القرار لمبدأ المساواة بين أتباع الأديان لأنه تم منع الحجاب بينما لم يتم منع الكبة اليهودية أو باتكا طائفة السيخ.

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