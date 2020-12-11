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تركيا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة بكورونا وأعلى معدل يومي للوفيات

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تركيا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة بكورونا وأعلى معدل يومي للوفيات تركيا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة بكورونا وأعلى معدل يومي للوفيات

مصراوي Masrawy

08:57 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

أنقرة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 32 ألفا و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و226 حالة وفاة كأعلى معدل قياسي يومي منذ انتشار الجائحة في البلاد.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة ( اليوم) ، اليوم الجمعة - أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد 15 ألفا و977.

وفرضت حظر تجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق في نهاية الأسبوع للحد من الزيادة في الحالات، حيث تحتل تركيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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