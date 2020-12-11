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ضبط 4 أطنان قمح "مسوس" في الإسكندرية

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ضبط 4 أطنان قمح "مسوس" في الإسكندرية ضبط 4 أطنان قمح "مسوس" في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

08:43 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث القبض على المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية غير مرخص بمحافظة الإسكندرية.

وضبطت المأمورية 4 أطنان أقماح بلدية يُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية واحتوائها على حشرات حية وميتة "سوس".

وتبين من التحريات أن المتهم كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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