الكشف المجاني على 4500 مواطن في قافلتين طبيتين بأسوان

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أسوان– إيهاب عمران:

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم الجمعة، قافلتين طبيتين للكشف المجاني على المواطنين في قريتي الشهامة بمركز ادفو، وخريت 1 بمركز نصر النوبة، تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان .

وقال الدكتور طارق صبح، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بأسوان، إن القافلتين وقعتا الكشف على 4452 مواطنًا ومواطنة، بالإضافة لإجراء فحوص وتحاليل طبية لـ 790 مواطنًا، وعقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 640 سيدة بالقريتين.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة.