أمن الجيزة يكشف حقيقة التحرش بسودانية في إمبابة: "صديقها ضربها"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

كشفت إدرة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول منشور بتعرض فتاة سودانية للتحرش.

المتابعة الأمنية رصدت تدول منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خاصة الصفحات المهتمة بشؤون اللاجئين السودانيين في مصر، زعم صاحبه تعرض سودانية للتحرش بمنطقة البراجيل.

مصادر أمنية مسؤولة نفت تلقيها أية بلاغات بقسمي شرطة أوسيم وإمبابة -التي تتبعهما المنطقة- بشأن الواقعة، الأمر نفسه لدى مسؤولي نقطة شرطة البراجيل.

وفت وقت لاحق، تقدمت فتاة تحمل الجنسية السودانية ببلاغ بقسم شرطة إمبابة تتهم أحد الأشخاص "سوداني الجنسية" بالاعتداء عليها بالضرب.

وأفادت مقدمة البلاغ أنها توجهت لزيارة صديقتها ولدى ندائها طالبها المشكو في حقه بخفض صوتها بقوله "متعليش صوتك" فوقعت بينهما مشادة كلامية.

تطور الخلاف إلى شجار اعتدى خلاله الشاب على الفتاة بلكمة في الوجه محدثا إصابتها التي ظهرت في الصور المتداولة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو في حقه لمواجهته بالتحريات وأقوال مقدمة البلاغ.