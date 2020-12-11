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مقتل شخص بتفجير مفخخة في عفرين السورية

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مقتل شخص بتفجير مفخخة في عفرين السورية مقتل شخص بتفجير مفخخة في عفرين السورية

جي بي سي نيوز :- قتل شخص وأصيب 6 آخرون، الجمعة، جراء تفجير سيارة مفخخة في منطقة عفرين، شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن ولاية هطاي جنوبي تركيا، أن سيارة مفخخة انفجرت الجمعة، أمام مخبز على الطريق الواصل بين مدينتي عفرين وجنديريس.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات متواصلة بخصوص التفجير، دون مزيد من التفاصيل.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها 6 سنوات.

وتحرير عفرين والبلدات المحيطة بها، جرى في إطار العملية التي استمرت 64 يوما منذ انطلقت في 20 يناير/ كانون الثاني 2018.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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