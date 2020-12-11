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للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.. سيدة تتولى منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالأوقاف

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للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.. سيدة تتولى منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالأوقاف للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.. سيدة تتولى منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالأوقاف

مصراوي Masrawy

08:10 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تكليف كل من المهندسة نهاد محمد سامي حتاتة، بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ الوزارة.

وكلف وزير الأوقاف، هدى فؤاد يوسف بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الجمعة، أن في إطار اهتمامهت بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل.

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