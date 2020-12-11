44 وفاة و2902 إصابة جديدة بكورونا

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 44 وفاة و2902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك بلغ اجمالي وفيات فيروس كورونا في المملكة 3250، و253121 إصابة بالفيروس.

وتوزعت إصابات فيروس كورونا، بحسب الموجز الاعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، كما يلي:

-(967) في محافظة العاصمة عمّان.

- (876) في محافظة إربد، منها (32) في الرمثا.

- (204) في محافظة الزرقاء.

- (202) في محافظة المفرق.

- (182) في محافظة البلقاء.

- (180) في محافظة جرش.

- (96) في محافظة العقبة.

- (89) في محافظة الكرك.

- (40) في محافظة الطفيلة.

- (38) في محافظة عجلون.

- (21) في محافظة معان، منها (8) في البترا.

- (7) في محافظة مأدبا.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4580) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (206638) حالة.

كما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (159) حالة، فيما غادرت (158) حالة المستشفيات بعد شفائها.

وتمّ إجراء (22.502) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2.777801) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (12.9%).



وكما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (197) وبنسبة إشغال (23%).

وبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1121) وبنسبة إشغال (26%). فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (373) وبنسبة إشغال (42%).



وفيما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1319) حالة

ودعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).