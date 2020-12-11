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الأردن : مقتل والد حدث من نفس المتعرض للحدث بالضرب في عمان

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الأردن : مقتل والد حدث من نفس المتعرض للحدث بالضرب في عمان الأردن : مقتل والد حدث من نفس المتعرض للحدث بالضرب في عمان

جى بي سي نيوز  :-  قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فرق التحقيق الخاصة المشكلة من البحث الجنائي والامن الوقائي وشرطة جنوب عمان لمتابعة التحقيق في حادثة الاعتداء على الحدث في منطقة مرج الحمام امس واصلت تحقيقاتها وجمع المعلومات حول القضية بكافة الطرق الفنية والجنائية للوقوف على كافة ملابساتها وتفاصيلها . واكد الناطق الاعلامي ان المحققين وعند بحثهم عن والد الحدث المعتدى عليه لم يتمكنوا من العثور عليه او التوصل لمكان وجوده حيث تولدت لديهم شكوك بتعرضه للقتل او الاخفاء حيث جرى التوسع بالتحقيق مع الشخص المعتدي على الحدث والذي القي القبض عليه امس . واكد الناطق الاعلامي انه بمتابعة التحقيق مع الجاني اعترف بقيامه بقتل والد الحدث خنقاً اثناء وجودهم في منطقة ناعور جنوب العاصمة اثر خلافات بينهما قبل التوجه لمنزله والاعتداء على ابنه ، واخفاء جثته ودفنها في احدى المناطق الخالية من السكان في ذات المنطقة . وجرى بحضور المدعي العام والطبيب الشرعي وبدلالة الجاني التوجه للمكان واخراج الجثة والكشف عليها وتحويلها للطب الشرعي وما زالت التحقيقات جارية في القضية.

جي بي سي نيوز

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