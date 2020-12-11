الوادي الجديد| بئر سطحية وقطعة أرض للتوسع في تدوير مخلفات النخيل

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الوادي الجديد– محمد الباريسي:

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، دعم مشروع تدوير مخلفات النخيل بقرية الراشدة بمركز الداخلة، ببئر سطحية ومساحة أرض للتوسع في زراعة المحاصيل التي تستخدم في صناعة الأعلاف.

وأكد الزملوط، خلال تفقده لمشروع تدوير مخلفات النخيل بقرية الراشدة بالداخلة في بيان صحفي، أن المشروع جرى تنفيذه على مساحة فدان، ويعد من المشروعات المستحدثة التي تهدف إلى استغلال مخلفات النخيل في تصنيع البيتموس والكمبوست والأعلاف.

كما وجه الزملوط، بتوفير معرض بمدينة "موط" بمركز الداخلة، لبيع منتجات المشروع بأسعار مخفضة لخدمة أهالي المركز بدلًا من استيرادها من خارج المحافظة بأسعار عالية التكلفة.