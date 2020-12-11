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بهدف وحيد.. الأخضر الشاب يخسر ودية تنزانيا

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بهدف وحيد.. الأخضر الشاب يخسر ودية تنزانيا

خسر السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم مواجهته الودية أمام منتخب تنزانيا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، ضمن المعسكر الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020.

ودخل المدير الفني صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: مشاري سنيور في حراسة المرمى، وخالد دغريري، وريان حامد، ومحمد اليامي، وأحمد النخلي، وفيصل الغامدي، وسالم مقعدي، وهزاع الغامدي، وخليل العبسي، وسعد الناصر، وريان البلوشي.

وشهدت المباراة، حضور سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية لدى المملكة علي جابر مواديني، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف على المنتخبات السنية الدكتور خالد بن مقرن.

ويعاود "الأخضر" غداً السبت تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب تنزانيا يوم الاثنين المقبل في ختام المعسكر الإعدادي بالدمام.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

بهدف وحيد.. الأخضر الشاب يخسر ودية تنزانيا

بهدف وحيد.. الأخضر الشاب يخسر ودية تنزانيا

بهدف وحيد.. الأخضر الشاب يخسر ودية تنزانيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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