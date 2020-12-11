مقترح إسرائيلي جديد لتبادل الأسرى مع حماس

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القاهرة (وكالات)

قدمت إسرائيل مقترحا جديدا إلى حركة حماس، كجزء من المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين، وذلك وفقا لما ذكره موقع آي 24" الإسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينية لموقع "واينت" الإسرائيلي إن تل أبيب عرضت على حماس زيادة المساعدات المتعلقة بالتعامل مع أزمة كورونا، لكنها لن تفرج عن الأسرى الفلسطينيين الذين قتلوا إسرائيليين.

وأضاف الموقع الإسرائيلي أن "قيادة حماس لم تضع توقعات عالية فيما يتعلق بتنفيذ الصفقة، لأنه على ما يبدو أن إسرائيل في طريقها إلى انتخابات تشريعية جديدة".

وأفادت المصادر للموقع الإسرائيلي بأن الرسالة الأساسية التي نقلتها إسرائيل إلى حماس هي أن إتمام صفقة الأسرى سيسهل على إسرائيل مساعدة قطاع غزة في التعامل مع أزمة كورونا، وأن تتم الموافقة على المشاريع الأكثر أهمية في إطار التسوية.

ولفتت المصادر إلى أن نافذة الفرص التي فتحتها أزمة كورونا ستغلق وبعد ذلك سيكون من الأصعب التوصل إلى اتفاقية تسمح بصفقة تبادل للأسرى. لكن يبدو أن الطرفين يتفهمان أيضا أهمية إحلال التهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة، لأن التصعيد العسكري سيزيل مجددا فرص إحراز تقدم في هذه القضية الحساسة.