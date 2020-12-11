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الجمعية للإدارة تنظِّم ملتقى افتراضيًّا حول مكافحة الفساد

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بمشاركة نخبة من المسؤولين والأكاديميين والمتخصصين

الجمعية السعودية للإدارة تنظِّم ملتقى افتراضيًّا حول مكافحة الفساد

تحت رعاية وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، وبحضور نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور محمد بن أحمد السديري، تنظِّم الجمعية للإدارة مساء الأحد المقبل ملتقى افتراضيًّا عن طريق الاتصال المرئي (عن بُعد) تحت عنوان "المسؤولية الوطنية تجاه مكافحة الفساد"، يشارك فيه نخبة من المسؤولين والأكاديميين والمتخصصين والممارسين والمهتمين بمجال الإدارة وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة، الدكتور وادي بن براك العنزي، أن هذا الملتقى يأتي بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي يصادف اليوم التاسع من شهر ديسمبر من كل عام، وانطلاقًا من دور الجمعية السعودية للإدارة في سعيها الدائم والمستمر نحو تحقيق أهدافها المتمثلة في تنمية الفكر العلمي في مجالات الإدارة، وتطوير ممارساتها، والمساهمة في الرقي بالبيئة الإدارية السعودية، وتطوير المهارات والسلوك الإداري على جميع الأصعدة، وتسليط الضوء على أهمية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال ما يطرحه المتحدثون في الملتقى.

ودعا "العنزي" اللهَ - عز وجل - أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويحفظ وطننا الغالي وشعبه الوفي في ظل قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية