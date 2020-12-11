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يوجّه بتوفير وحدة سكنية لشابة سيناوية تعاني إعاقة بصرية

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السيسي يوجّه بتوفير وحدة سكنية لشابة سيناوية تعاني إعاقة بصرية يوجّه بتوفير وحدة سكنية لشابة سيناوية تعاني إعاقة بصرية

مصراوي Masrawy

07:11 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

(مصراوي):


في استجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح ، لمناشدات ممثلي المجتمع المدني بتوفير وحدة سكنية للشابة السيناوية ميزار عبدالله مقيمة بمدينة العريش بشمال سيناء، وهي من ذوي القدرات الخاصة وتعاني من إعاقة بصرية.

وعلى الفور وجه الرئيس السيسي بتوفير وحدة سكنية للشابة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعي، لدراسة الحالة وثبت استحقاقها الحصول على الوحدة السكنية.

وشهدت مدينة العريش احتفالًا بزفاف ميزار عبدالله وزوجها أيمن، الكفيفين من أبناء شمال سيناء، حيث تكفل أهالي المحافظة بكافة مستلزمات زواجهما، وإقامة حفل زفاف لهما على شاطئ العريش، بحضور قيادات المحافظة.​

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مصراوي Masrawy

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