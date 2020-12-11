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سكنية وتجارية ومصانع.. طرح وتوقيع عقود استثمارية جديدة بـ"محايل"

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سكنية وتجارية ومصانع.. طرح وتوقيع عقود استثمارية جديدة بـ"محايل" سكنية وتجارية ومصانع.. طرح وتوقيع عقود استثمارية جديدة بـ"محايل"
500 فرصة تطرحها "البلدية" داعية الراغبين فيها للاطلاع والتقديم لنيلها

سكنية وتجارية ومصانع.. طرح وتوقيع عقود استثمارية جديدة بـ

بمتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وقّع رئيس ‎بلدية محايل سعيد بن علي حافظ، عقوداً استثمارية لعدد من المجمعات التجارية والوحدات السكنية والمقاهي ومصانع بلك آلية وخلاطات وأنشطة أخرى متنوعة.


وأوضح رئيس بلدية محايل عسير، أن هذه العقود تأتي وفق أهداف القيادة الرشيدة لزيادة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين بما يخدم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية 2030، مبيناً أن العقود التي تم توقيعها قد بلغت قيمتها الإجمالية مبلغ (11.8) مليون ريال.


وأضاف أن البلدية قد طرحت 500 فرصة استثمارية مختلفة الأنشطة بعد اعتمادها من أمين المنطقة؛ حيث إنه بإمكان الراغبين في الحصول عليها الإطلاع وشراء كراسات الشروط والمواصفات، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني "بلدي" أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية "فرص".


وبيّن "حافظ" أن هذه العقود والفرص الاستثمارية تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والخدمات في المحافظة، ودعم رواد الأعمال والمستثمرين بخلق فرص وبيئة استثمارية جاذبة بها، إلى جانب التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية وتوفير الفرص الوظيفية وتوطينها ودعم حركة النهضة في محايل عسير.عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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