محافظ جنوب سيناء: 48 مليون جنيه لاستكمال تطوير الطرق الداخلية في الطور - صور

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جنوب سيناء - رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه يجري تنفيذ المرحلة الثانية لخطة تطوير الطرق الداخلية بمدينة الطور، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، بطول 11 كيلو متر، وتكلفة تصل إلى 48 مليونًا و560 ألف جنيه.

وأكد محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الجمعة، أنه جرى تطوير عدد من الطرق الداخلية بمدينة الطور ضمن المرحلة الأولى لتطوير المدينة بتكلفة تتخطى الـ151 مليون جنيه، منها طريق حي النادي بداية من مسجد حي السلام حتى حي الـ88 وحدة، بطول كيلو و200 مترًا، وتطوير شارع أحمد حمدي، اتجاه مجمع المصالح، وطريق الجبيل بداية من منطقة ديوان عام المحافظة حتى قرية الجبيل بطول 4.5 كيلو م2، وبتكلفة 30 مليون جنيه، وتطوير طريق شارع طابا، بداية من مدخل مدينة الطور، حتى الكورنيش بطول كيلو متر مربع في الاتجاهين ويبلغ عرض كل اتجاه يبلغ 8 أمتار.

تابع المحافظ: جرى تطوير وازدواج طرق داخلية بحي الأمل وحي بدر بتكلفة 34 مليون جنيه، و ازدواج مدخل المدينة بطول 3.5 كيلو متر، بتكلفة 25 مليون جنيه، وإنشاء ورصف طريق قرية الوادي بتكلفة 30 مليون جنيه، وربط تجمع أبو غراقد ووادي مكتب بإنشاء طريق بطول 14 كيلو متر، بتكلفة 25 مليون جنيه.

وأوضح أنه جرى تطوير الكورنيش بطول 3 كيلو مترات، وإقامة شارع 306 الذي يقام على غرار مدينة القاهرة، ويجري تطوير طريق حمام موسي بتكلفة ٣٨ مليون جنيه بطول ٣.٦ كيلو متر.