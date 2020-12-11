أخبار عاجلة

سكان "قنونا" يناشدون المسؤولين بفتح السد لتغذية آبارهم وري المزارع -
"التحلية" تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة -
"هيئة تطوير حائل" تستعرض خطط تصريف السيول والمخطط المحلي -
"الشورى": الهيكل التنظيمي لـ"خالد التخصصي" يعج بالألقاب المهنية غير المنضبطة -
"سعود بن نايف" يرأس اجتماع اللجان الفرعية للجنة إصلاح ذات البين بالشرقية -
"السومة" جاهز لمواجهة "العين" بعد شفائه من كورونا -
"الداخلية" العرب تدين للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط بجدة -
إصابات كورونا في 3 دول.. 6120 بإندونيسيا و1772 بماليزيا و1135 بالفلبين -
"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح" -
ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تقرير جوجل السنوي 2020 يضع "مدرستي" و"توكلنا" في صدارة الأكثر رواجًا على محركها البحثي في

Print
تقرير جوجل السنوي 2020 يضع "مدرستي" و"توكلنا" في صدارة الأكثر رواجًا على محركها البحثي في السعودية تقرير جوجل السنوي 2020 يضع "مدرستي" و"توكلنا" في صدارة الأكثر رواجًا على محركها البحثي في
يبرز تفوق التحول الرقمي

تقرير جوجل السنوي 2020 يضع

تصدّرت منصة التعليم الإلكترونية "مدرستي" عمليات البحث الأكثر رواجًا على "جوجل"، في ، متخطية عمليات البحث عن "" وتطبيق "توكلنا" اللذين حصلا على المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

جاء ذلك في إطار إطلاق "جوجل"، اليوم، نتائج تقريرها السنوي "البحث في عام 2020" في المملكة العربية السعودية، والذي يكشف مواضيع البحث الأكثر رواجًا خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019.

وتناول "البحث في عام 2020" السنوي المواضيعَ الأكثر رواجًا على محركها لعام 2020 والتي تتضمن نتائج الشخصيات العامة والمشاهير والأحداث والمباريات الرياضية والمسلسلات والأفلام.

وقد جاء إعداد التقرير من خلال النظر إلى زيادة عمليات البحث أو الأسئلة المطروحة "المجمعة ومجهولة الهوية" على محرك "جوجل" ما بين 2019 و2020. وقد تم حذف المحتوى غير المناسب إلى جانب الأسئلة المتكررة، لاستخلاص نتائج تعكس جانبًا من تجارب واهتمامات سكان المملكة لهذا العام.

وقد استحوذ حب الرياضة على اهتمام سكان المملكة بشكل واضح؛ حيث تصدّرت مباراة الكريكت بين الهند ونيوزيلاندا وترتيب الدوري السعودي و"الرياضة" ضمن عمليات البحث الأكثر رواجًا لهذا العام؛ بينما احتل "سهم أرامكو" المرتبة السابعة.

وعلى الرغم من حصول انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية على المرتبة الخامسة في عمليات البحث الأكثر رواجًا في السعودية؛ إلا أنه تصدُّر رئيس الولايات المتحدة (دونالد / الرئيس جو بايدن)، قائمة الشخصيات الأكثر رواجًا على محرك "جوجل".

وتضمنت القائمة مجموعة من المشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي مثل هبة الحسين، وسوزان نجم الدين، وإلهام علي.

وعلى مستوى الترفيه، جاءت مسلسلات "البرنس" و"أمر إخلاء" و"ابنة السفير" و"أنت اطرق بابي" المراكز الأربعة الأولى لأكثر المسلسلات والأفلام بحثًا.

وقد تصدرت إحدى الألعاب الكلاسيكية "إكس أو" قائمة الألعاب الأكثر رواجًا ويتليها "Among Us" و"Tic Tac Toe".

وفي تعليقها على قوائم "البحث في عام 2020"، قالت داليا الفقي، مديرة في القسم الإعلامي والعلاقات العامة في جوجل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ‎ أكدت المواضيع الأكثر رواجًا على "جوجل" هذا العام قدرة الإنسان على التأقلم والتكيف مهما كانت الظروف، وكان ذلك مصدر إلهام لي على المستوى الشخصي. نحن سعداء بأن محرك بحث "جوجل" ساعد سكان السعودية للوصول للمعلومات التي يبحثون عنها في هذه الظروف الاستثنائية، ونأمل أن نكون دائمًا قادرين على مساعدة مستخدمينا".

وفيما يلي قوائم المواضيع الأكثر بحثًا في المملكة العربية السعودية بمختلف الفئات لهذا العام:

الأفلام والمسلسلات

الألعاب

الشخصيات العامة والمشاهير

عمليات البحث الأكثر رواجاً

مسلسل البرنس

اكس او

ترامب

مدرستي

مسلسل امر اخلاء

Among Us

هبه الحسين

كوفيد-19

مسلسل ابنة السفير

Tic Tac Toe

بايدن

توكلنا

مسلسل انت اطرق بابي

Fall Guys

نواف الأحمد

India vs New Zealand

مسرحية الذيب في القليب

Ps5

سوزان نجم الدين

الانتخابات الأمريكية

رامز مجنون رسمي

سعد الجبري

ترتيب الدوري السعودي

فيلم الشبح

الهام علي

سهم ارامكو

مسلسل الاختيار

منة عرفة

Coronavirus tips

مسلسل الكون في كفه

خالد صقر

ترامب

مسلسل عافك الخاطر

هيا الشعيبي

جدير بالذكر أنه يمكن الاطلاع على نتائج البحث العالمية عبر موقع مؤشرات "جوجل".

فيروس كورونا الجديد منصة مدرستي تطبيق توكلنا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8659.37 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8659.37 نقطة

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

مجلس نقابة الإعلاميين ينعى زوج مني عبدالكريم كبير مذيعي قناة النيل للرياضة

مجلس نقابة الإعلاميين ينعى زوج مني عبدالكريم كبير مذيعي قناة النيل للرياضة

شبكة عيون الإخبارية