القبض على صاحب شركة تخصص في تزوير المستندات الرسمية بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن في الإسكندرية، من ضبط صاحب شركة لتهريب المهاجرين غير الشرعية وتزوير المستندات.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام صاحب شركة لتجارة وتوريد الأخشاب – مقيم بمحافظة الإسكندرية – له معلومات جنائية؛ بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية لإثبات بيانات على غير الحقيقة لعملائه المترددين عليه من المهاجرين غير الشرعيين لتسهيل تهريبهم إلى الدول الأجنبية متخذاً من مسكنه بدائرة قسم شرطة المنتزه بمحافظة الإسكندرية مقراً لمزاوله نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني – الأمن العام" بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه.

وبتفتيش مسكنه عُثر على (كشوفات حساب بنكية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة" - شهادات خبرة بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة" – نماذج خاصة ببعض الشركات بدون بيانات "معدة للتزوير")، وكذا هاتف محمول، وبفحصه تبين احتوائه على (مجموعة من نماذج كشوف طبية منسوبة لعدد من المستشفيات – شهادات وصور جوازات سفر لبعض الأشخاص).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بغرض تسهيل استخراج تأشيرات لبعض الدول الأجنبية لراغبي الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.