أخبار عاجلة

سكان "قنونا" يناشدون المسؤولين بفتح السد لتغذية آبارهم وري المزارع -
"التحلية" تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة -
"هيئة تطوير حائل" تستعرض خطط تصريف السيول والمخطط المحلي -
"الشورى": الهيكل التنظيمي لـ"خالد التخصصي" يعج بالألقاب المهنية غير المنضبطة -
"سعود بن نايف" يرأس اجتماع اللجان الفرعية للجنة إصلاح ذات البين بالشرقية -
"السومة" جاهز لمواجهة "العين" بعد شفائه من كورونا -
"الداخلية" العرب تدين للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط بجدة -
إصابات كورونا في 3 دول.. 6120 بإندونيسيا و1772 بماليزيا و1135 بالفلبين -
"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح" -
ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

القبض على صاحب شركة تخصص في تزوير المستندات الرسمية بالإسكندرية

Print
القبض على صاحب شركة تخصص في تزوير المستندات الرسمية بالإسكندرية القبض على صاحب شركة تخصص في تزوير المستندات الرسمية بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

04:56 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن في الإسكندرية، من ضبط صاحب شركة لتهريب المهاجرين غير الشرعية وتزوير المستندات.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام صاحب شركة لتجارة وتوريد الأخشاب – مقيم بمحافظة الإسكندرية – له معلومات جنائية؛ بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية لإثبات بيانات على غير الحقيقة لعملائه المترددين عليه من المهاجرين غير الشرعيين لتسهيل تهريبهم إلى الدول الأجنبية متخذاً من مسكنه بدائرة قسم شرطة المنتزه بمحافظة الإسكندرية مقراً لمزاوله نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني – الأمن العام" بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه.

وبتفتيش مسكنه عُثر على (كشوفات حساب بنكية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة" - شهادات خبرة بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة" – نماذج خاصة ببعض الشركات بدون بيانات "معدة للتزوير")، وكذا هاتف محمول، وبفحصه تبين احتوائه على (مجموعة من نماذج كشوف طبية منسوبة لعدد من المستشفيات – شهادات وصور جوازات سفر لبعض الأشخاص).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بغرض تسهيل استخراج تأشيرات لبعض الدول الأجنبية لراغبي الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية