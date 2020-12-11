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ضبط المتهم بتزوير تراخيص تشغيل المعدات الثقيلة في القاهرة

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ضبط المتهم بتزوير تراخيص تشغيل المعدات الثقيلة في القاهرة ضبط المتهم بتزوير تراخيص تشغيل المعدات الثقيلة في القاهرة

مصراوي Masrawy

04:55 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي:

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على المتهم بتزوير تراخيص تشغيل المعدات الثقيلة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب إستوديو - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية").. بتزوير رُخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة الخاصة بأعمال الإنشاءات والمقاولات وترويجها على عملائه الراغبين الحصول عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده داخل المحل عمله وبصحبته (عامل).. وعثر داخل المحل على (كمية من رخص قيادة تشغيل معدات ثقيلة بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة"- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - اسكانر- مقص تقطيع - كمية من الأوراق التي تستخدم في الطباعة المعدة للتزوير- مبلغ مالي).

بمواجهته أقر بقيامه بتزوير المضبوطات باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وترويجها على عملائه الراغبين في الحصول على تلك الرخص مقابل مبلغ مالي، وأضاف الثاني بقيامه بالاتفاق معه على اصطناع رخصة له مقابل مبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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