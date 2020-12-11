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القبض على المتهم باقتحام مكتب بريد وسرقة محتوياته في الإسكندرية

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القبض على المتهم باقتحام مكتب بريد وسرقة محتوياته في الإسكندرية القبض على المتهم باقتحام مكتب بريد وسرقة محتوياته في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

04:47 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن في الإسكندرية، القبض على المتهم بسرقة محتويات مكتب بريد.

تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بلاغا بسرقة 3 وحدات تكييف - سخان مياه- جهاز راوتر - جهاز DVR من مكتب بريد كائن بدائرة القسم، ووجود قص بسلك نافذة المكتب وقطع عدد من الأسياخ الحديدية وآثار عنف بالخزينة دون سرقة ما بداخلها.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق واستخدامه أدوات (مقص - مفتاح) في قص السلك والأسياخ الحديدية، وتم بإرشاده ضبط بعض المسروقات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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