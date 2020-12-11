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صور.. افتتاح 4 مساجد جديدة في أسوان

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صور.. افتتاح 4 مساجد جديدة في أسوان صور.. افتتاح 4 مساجد جديدة في أسوان

مصراوي Masrawy

04:43 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

أسوان – إيهاب عمران:

افتتحت مديرية الأوقاف بأسوان، اليوم الجمعة، 4 مساجد جديدة لتقام فيهم أول صلاة جمعة، في إطار جهود الدولة للاهتمام ببناء دور العبادة وتهيئة المساجد لأداء الصلوات.

وأدى الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، صلاة الجمعة بمسجد العمدة بقرية بنبان بمركز دراو، وألقى خطبة الجمعة بعنوان "الحفاظ على المال وحتمية مواجهة الفساد"، وذلك بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، وإبراهيم سليمان رئيس مدينة دراو، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

فيما افتتح العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد لأسوان، مسجد الخلفاء الراشدين بقرية ابو غلاب بالرمادي بحري بمركز إدفو، وأدى صلاة الجمعة وسط أهالي القرية.

بينما افتتح علاء الدين حسين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو مسجد نجع العدوة شرق، وجرى إقامة أول صلاة جمعة به بحضور ممثلي مديرية الأوقاف بأسوان وإدارات ادفو وبحضور أهالي القرية والقرى المجاورة.

وقال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن هذه المساجد جرى افتتاحها بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بهدف التوسعة في إعمار وبناء المساجد ودور العبادة الكبرى لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء صلواتهم وشعائرهم بالشكل المطلوب.

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