صور.. ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة العصائر في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

نظم قسم مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية، حملة على عدد من المنشآت التجارية بالمركز، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب.

تمكنت الحملة التي أشرف عليها الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، من ضبط مصنع لتعبئة العصائر غير مرخص، وبداخله 580 زجاجة عصير مختلفة الأنواع والأحجام.

كما جرى ضبط مواد تصنيع عبارة عن عبوتين "لون غذائي"، وجركن نكهة جوافة سائلة، وبالفحص الظاهري تبين أن الزجاجات بها رواسب، وشوائب واضحة، وغير محكمة الغلق ويوجد صدأ بالغطاء، وقاع الزجاجات، فضلا عن زجاجات منتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر، وغير مدون عليها أية بيانات.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم ١٧٩١ جنح لسنة ٢٠٢٠ بالواقعة.