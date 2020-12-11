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فحص 1100 مواطن خلال قافلة طبية مجانية في بني سويف

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فحص 1100 مواطن خلال قافلة طبية مجانية في بني سويف فحص 1100 مواطن خلال قافلة طبية مجانية في بني سويف

مصراوي Masrawy

04:40 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

بني سويف - حمدي سليمان :

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية بقرية براوة بمركز إهناسيا، اليوم الجمعة، بهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

شارك في القافلة الدكتورة هايدي محمد عبدالوهاب منسق القوافل الطبية العلاجية، والدكتور محمد خلف عبدالحميد مسئول الإمداد الطبي، وشهدت توقيع الكشف الطبي على 1106 مواطنين، وإجراء 77 تحليل دم، و28 تحليل طفيليات، وإجراء 33 أشعة، 29 موجات فوق صوتية، وتحويل 19 مريضًا للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لـ117 مواطنًا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات (الالتهاب الكبدي الفيروسي – المستجد - أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا) - الأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة) - أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

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