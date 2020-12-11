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بورصة السمك في دمياط.. 120 جنيهًا للقاروص و70 للبوري

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بورصة السمك في دمياط.. 120 جنيهًا للقاروص و70 للبوري بورصة السمك في دمياط.. 120 جنيهًا للقاروص و70 للبوري

مصراوي Masrawy

04:38 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

دمياط – محمد إبراهيم:

سجلت الأسماك في أسواق دمياط ارتفاعا نسبيا، اليوم الجمعة، وشهد سوق القنطرة إقبال العشرات من الأهالي على شراء الأصناف المختلفة البحرية والنيلية، منذ الصباح.

وقال أحمد البش، صاحب محل لبيع الأسماك، لـ"مصراوي"، إن هناك إقبالا على شراء البوري بأحجامه وخصوصا الكبير، لافتا إلى سعر الكيلو منه يتراوح بين 50 و70 جنيها، بينما وصل سعر السردين إلى 40 جنيها.

وسجل سعر "القاروص" 120 جنيهًا، واستقر "الجران" عند 60 جنيهًا "كبير" و٤٠ جنيهًا "متوسط". والدنيس 80 جنيهًا للكيلو، والهليلي 80 جنيهًا، والبطارخ 450 جنيهًا، و"البلطي الكبير" نحو 40 جنيها و120 جنيهًا للغطيان.

وسجلت "الكابوريا" سعر 50 جنيها، والجمبري 140 جنيها للحجم الكبير و80 للصغير، والشبار الأخضر 50 جنيها.

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