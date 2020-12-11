أخبار عاجلة

سكان "قنونا" يناشدون المسؤولين بفتح السد لتغذية آبارهم وري المزارع -
"التحلية" تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة -
"هيئة تطوير حائل" تستعرض خطط تصريف السيول والمخطط المحلي -
"الشورى": الهيكل التنظيمي لـ"خالد التخصصي" يعج بالألقاب المهنية غير المنضبطة -
"سعود بن نايف" يرأس اجتماع اللجان الفرعية للجنة إصلاح ذات البين بالشرقية -
"السومة" جاهز لمواجهة "العين" بعد شفائه من كورونا -
"الداخلية" العرب تدين للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط بجدة -
إصابات كورونا في 3 دول.. 6120 بإندونيسيا و1772 بماليزيا و1135 بالفلبين -
"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح" -
ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت وصادرت 52 مبنى فلسطينيًا خلال أسبوعين

Print
الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت وصادرت 52 مبنى فلسطينيًا خلال أسبوعين الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت وصادرت 52 مبنى فلسطينيًا خلال أسبوعين

مصراوي Masrawy

02:32 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

رام الله- (د ب أ):

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن إسرائيل هدمت أو صادرت ما مجموعه 52 مبنى يملكه فلسطينيون خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكر المكتب في تقرير له، أن عمليات الهدم والمصادرة تمت بحجة الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية، مما أدى إلى تهجير 67 شخصًا، وإلحاق الأضرار بنحو 860 آخرين.

وبحسب التقرير، فإن من بين المباني المستهدفة، كان 49 مبنى يقع في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية (التي تخضع لسيطرة إسرائيل أمنيا وإداريا) وثلاثة في القدس الشرقية.

ففي يوم 25 نوفمبر، هدمت السلطات الإسرائيلية عشرة مبانٍ، بما شملته من أربعة كيلومترات تقريبًا من أنابيب المياه التي قُدمت كمساعدات إنسانية، في سبعة تجمعات بمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل.

وهذه المنطقة مصنّفة في معظمها على أنها مغلقة لأغراض التدريب العسكري، مما يعرض سكانها البالغ عددهم 1400 نسمة لخطر الترحيل القسري.

وهُدم 13 مبنى خلال الأسبوعين الماضيين على أساس الأمر العسكري رقم 1797، الذي يتيح تنفيذ عمليات الهدم في غضون 96 ساعة من صدور "الأمر بإزالتها". وهُدم مبنيان من المباني الثلاثة التي هدمت في القدس الشرقية على يد أصحابها لتفادي المزيد من الغرامات والرسوم.

في هذه الأثناء دعا الاتحاد الأوروبي سلطات إسرائيل إلى إلغاء أوامر الإخلاء التي تنوي تنفيذها بحق عائلات فلسطينية في القدس الشرقية، مجددًا لتأكيد معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء.

جاء ذلك في بيان محلي أصدره ممثل الاتحاد الأوروبي، بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية