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أديرة تعلن إلغاء الزيارات للضيوف وأُسر الرهبان حتى عيد الميلاد

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أديرة تعلن إلغاء الزيارات للضيوف وأُسر الرهبان حتى عيد الميلاد أديرة تعلن إلغاء الزيارات للضيوف وأُسر الرهبان حتى عيد الميلاد

مصراوي Masrawy

04:50 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

مصراوي

أعلن دير السيدة العذراء مريم (السريان)، اعتذاره عن استقبال الزوار وأسر الآباء الرهبان والخلوات والسهرات الكيهكية، وذلك اعتبارًا من يوم 14 ديسمبر وحتى حلول عيد الميلاد المجيد.

وأكد الدير في بيان له، أن ذلك الإجراء يأتي نظرًا للظروف الحالية ولأجل الوقاية وتجنب التجمعات، مؤكدًا عدم قبول أي استثناءات لأي سبب.

واختتم البيان: "نصلي إلى الله أن يحفظ شعبنا بكل صحة وسلامة وأن يحفظ بلادنا من كل سوء.

كما أعلن دير الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية – البحر الأحمر، برئاسة الأنبا يسطس، أنه احترازًا من انتشار المستجد اقتصار الاحتفال بعيد القديس الناسك أبونا يسطس الأنطوني يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020، بحضور صلوات رفع البخور والقداسات على الآباء رهبان الدير فقط، مع الاعتذار عن استقبال الآباء الرهبان والكهنة الضيوف، على أن يسمح بزيارة الدير لنوال البركة من اليوم التالي.

وفي وقت سابق، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اتخاذ خطوات جديدة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد في كنائس القاهرة والإسكندرية، حيث أكدت فى بيان لها: "تنويه بخصوص الخدمات الكنسية خلال الفترة المقبلة، في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وتجنبًا للتجمعات، حمايةً لأبنائنا وللمجتمع وبعد تزايد أعداد الإصابات والمنتقلين من الأحباء الآباء الكهنة والشعب، تقرر العمل بما يلي بكنائس القاهرة والإسكندرية".

وأضاف: "اعتبارا من الاثنين 7 ديسمبر ولمدة شهر تقرر تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الخدمية، وتعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة، وتعليق سهرات شهر كيهك تمامًا، والاكتفاء بمتابعة، تسجيلات للسهرات المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية".

وتابعت التعليمات، إقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن، وإيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع،و يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني، يسمح بإتمام سري المعمودية والميرون بحضور أسرة المعمد فقط (4 أفراد)، و تستمر الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بنسبة حضور 25% و يلتزم الآباء الكهنة الموقرين والشمامسة وجميع أفرد الشعب باتباع وتطبيق التعليمات الاحترازية بكل دقة، أما بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر الأب المطران أو الأسقف كل في إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحي بالإيبارشية.

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