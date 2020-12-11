وصول طائرة ألمانية تحمل مساعدات طبية للأردن

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جى بي سي نيوز :- وصلت إلى قاعدة الشهيد موفق السلطي العسكرية، اليوم الخميس، طائرة تحمل 15 جهاز تنفس اصطناعي قدمتها الحكومة الألمانية للمملكة.

وتهدف المساعدات إلى دعم جهود الأردن في التعامل مع جائحة كورونا، وتعزيز قدرات واستجابة النظام الصحي الأردني في احتواء الفيروس، حيث تستخدم هذه الأجهزة للتعامل مع الأعراض شديدة الحدة لمرضى كورونا.

وتأتي هذه المساعدات، في إطار العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين، وتعزيزا لروح التضامن العالمي في مكافحة الفيروس.

وكان في استقبال الطائرة السكرتير الأول في السفارة الألمانية في عمان ليوني لورينز، والمقدم غوردون شنيتجر من القوات الجوية الألمانية، وعدد من المسؤولين في السفارة.