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عُرس صار مأتمًا.. حادث بشع يصرع أمًّا وأبًا وابنيهما وزوجته بـ"الرين- بيشة"

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عُرس صار مأتمًا.. حادث بشع يصرع أمًّا وأبًا وابنيهما وزوجته بـ"الرين- بيشة" عُرس صار مأتمًا.. حادث بشع يصرع أمًّا وأبًا وابنيهما وزوجته بـ"الرين- بيشة"
كانوا في طريقهم لحضور حفل زواج بعسير قبل أن يحل تصادمهم العنيف مع شاحنة

عُرس صار مأتمًا.. حادث بشع يصرع أمًّا وأبًا وابنيهما وزوجته بـ

لَقِيَ أربعة أشخاص مصرعهم، جميعهم من عائلة واحدة؛ جراء حادث مروري عنيف وقع لهم، أمس الأول، بالقرب من محطة برودان الواقعة على طريق "الرين- بيشة".

وتفصيلًا، قال المواطن عبدالله الخثعمي لـ"سبق": إن عمه مسفر (68 عامًا) وزوجته (64 عامًا)، وابنه مقبول (32 عامًا) وزوجته (34 عامًا)، استقلوا سيارتهم المازدا 2019 من مدينة الرياض للسفر إلى منطقة عسير؛ لحضور مناسبة زواج قريب لهم اليوم الجمعة.

وأضاف: "بالقرب من محطة برودان وقع تصادم عنيف بين سيارة أقاربي مع شاحنة دينا، وأسفر الحادث عن مصرعهم جميعًا".

وحوّل الحادث المأساوي أفراح عائلتهم في بيشة إلى مأتم وأحزان بعد وفاة 4 من أقاربهم، وأُجبر العريس على تأجيل موعد الزواج والمقرر اليوم الجمعة إلى إشعار آخر.

وأضاف "الخثعمي": "نُقلت جثامين المتوفين من مستشفى الرين إلى بيشة، وتمت الصلاة عليهم ودفنهم في مقبرة جميع ببيشة"؛ مشيرًا إلى أن العزاء يقام في منزل عائلة المتوفين في خثعم، شمال منطقة عسير.

وسجل طريق "بيشة- الرين" مميتة عديدة في الفترة الماضية؛ نظرًا لازدحامه وعدم ازدواجيته.حادث مروري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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