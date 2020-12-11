أخبار عاجلة

سكان "قنونا" يناشدون المسؤولين بفتح السد لتغذية آبارهم وري المزارع -
"التحلية" تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة -
"هيئة تطوير حائل" تستعرض خطط تصريف السيول والمخطط المحلي -
"الشورى": الهيكل التنظيمي لـ"خالد التخصصي" يعج بالألقاب المهنية غير المنضبطة -
"سعود بن نايف" يرأس اجتماع اللجان الفرعية للجنة إصلاح ذات البين بالشرقية -
"السومة" جاهز لمواجهة "العين" بعد شفائه من كورونا -
"الداخلية" العرب تدين للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط بجدة -
إصابات كورونا في 3 دول.. 6120 بإندونيسيا و1772 بماليزيا و1135 بالفلبين -
"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح" -
ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إيران تستدعي السفير التركي  في طهران للاحتجاج على تصريحات أردوغان

Print
إيران تستدعي السفير التركي  في طهران للاحتجاج على تصريحات أردوغان إيران تستدعي السفير التركي  في طهران للاحتجاج على تصريحات أردوغان
قالت: تصريحات الرئيس التركي مرفوضة وتدخل في الشأن الإيراني

إيران تستدعي السفير التركي  في طهران للاحتجاج على تصريحات أردوغان

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير التركي في طهران للاحتجاج على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واعتبرتها تستهدف وحدة الأراضي الإيرانية.
وقالت الخارجية الإيرانية إن تصريحات أردوغان مرفوضة وتدخل في الشأن الإيراني وطالبنا أنقرة بالتوضيح.
وشددت على أن طهران لن تسمح لأي طرف باستهداف وحدة أراضيها ولن تتوانى عن الدفاع عن أمنها القومي.
وكان الرئيس التركي قد ردد مقطوعة شعرية عن منطقة أراس أثناء خطابه أمام الجيش الأذربيجاني أمس الخميس في باكو، أثارت ردود أفعال.

وقال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن أردوغان لم يتم إخباره بأن الشعر الذي ردده في باكو "بشكل خاطئ" يتعلق بـ"الفصل القسري لمناطق شمال أراس عن الوطن الأم إيران".
وأضاف ظريف في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، بالفارسية وبالإنجليزية، متسائلاً: "ألم يفهم (أردوغان) أنه تحدث ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟ لا أحد يستطيع الحديث عن أذربيجاننا العزيزة".وزارة الخارجية الإيرانية طهران للاحتجاج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سكان "قنونا" يناشدون المسؤولين بفتح السد لتغذية آبارهم وري المزارع

سكان "قنونا" يناشدون المسؤولين بفتح السد لتغذية آبارهم وري المزارع

"التحلية" تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة

"التحلية" تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة

"هيئة تطوير حائل" تستعرض خطط تصريف السيول والمخطط المحلي

"هيئة تطوير حائل" تستعرض خطط تصريف السيول والمخطط المحلي

"الشورى": الهيكل التنظيمي لـ"خالد التخصصي" يعج بالألقاب المهنية غير المنضبطة

"الشورى": الهيكل التنظيمي لـ"خالد التخصصي" يعج بالألقاب المهنية غير المنضبطة

شبكة عيون الإخبارية