إيران تستدعي السفير التركي  في طهران للاحتجاج على تصريحات أردوغان

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قالت: تصريحات الرئيس التركي مرفوضة وتدخل في الشأن الإيراني

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير التركي في طهران للاحتجاج على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واعتبرتها تستهدف وحدة الأراضي الإيرانية.

وقالت الخارجية الإيرانية إن تصريحات أردوغان مرفوضة وتدخل في الشأن الإيراني وطالبنا أنقرة بالتوضيح.

وشددت على أن طهران لن تسمح لأي طرف باستهداف وحدة أراضيها ولن تتوانى عن الدفاع عن أمنها القومي.

وكان الرئيس التركي قد ردد مقطوعة شعرية عن منطقة أراس أثناء خطابه أمام الجيش الأذربيجاني أمس الخميس في باكو، أثارت ردود أفعال.

وقال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن أردوغان لم يتم إخباره بأن الشعر الذي ردده في باكو "بشكل خاطئ" يتعلق بـ"الفصل القسري لمناطق شمال أراس عن الوطن الأم إيران".

وأضاف ظريف في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، بالفارسية وبالإنجليزية، متسائلاً: "ألم يفهم (أردوغان) أنه تحدث ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟ لا أحد يستطيع الحديث عن أذربيجاننا العزيزة".وزارة الخارجية الإيرانية طهران للاحتجاج