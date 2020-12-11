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صور.. الوادي الجديد تدشن مشروع إنتاج التوت والحرير في واحة الداخلة

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صور.. الوادي الجديد تدشن مشروع إنتاج التوت والحرير في واحة الداخلة صور.. الوادي الجديد تدشن مشروع إنتاج التوت والحرير في واحة الداخلة

مصراوي Masrawy

04:12 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن ارتفاع معدلات التنفيذ بمشروع زراعة التوت لإنتاج الحرير المقام بقرية أسمنت بمركز الداخلة على مساحة 50 فدانًا.

أكد الزملوط، أن العمل يجري حاليًا بالمشروع من خلال ماكينة حل الحرير محلية الصنع والتي تعد بديلًا للماكينات المستوردة عالية التكلفة، ويجري اعدادها لتشغيلها لإنتاج باكورة المشروع.

كما تفقد المحافظ، مشروعًا زراعيًا على مساحة 100 فدان بنظامي الصوب الزراعية والزراعة التقليدية المكشوفة، لإنتاج الخضروات بأنواعها بالإضافة إلى مشتل نخيل يحتوي على ٧ الاف شتله، ووجه الزملوط، بضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية بالقرية والمدينة لفتح منافذ بيع لتسويق منتجات المشروع وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة.

كما وافق الزملوط، على طلب صاحب المشروع بتنفيذ مبادرة زراعة التوت لإنتاج الحرير على مساحة 10 أفدنة، وذلك من ضمن المساحة الكلية المخصصة للمشروع.

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