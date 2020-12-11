حادث أليم.. القوى العاملة تكشف تفاصيل مصرع وإصابة 3 مصريين بالسعودية

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مصراوي Masrawy



كتب يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، تفاصيل وفاة عاملين مصريين في حادث بالمملكة العربية السعودية، وعودة جثامينهم إلى أرض الوطن.

وبحسب بيان اليوم، أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، بمتابعة المستحقات العمالية والتعويضية الناتجة عن وفاة كل من العامل وليد عيد سيد عبد الهادي، والعامل محمد ربيع حسن عبد الوهاب، إثر حادث تصادم أليم بمحافظة المذنب قبل وصولهم للرياض.

ووجه الوزير، بمتابعة إنهاء إجراءات نقل جثامين المتوفين للقاهرة بالتنسيق مع القنصلية، ومتابعة حالة العامل الثالث المصاب محمد عبدالصمد، والتواصل مع ذويهم لمتابعة تفاصيل الحادث من خلال التحقيقات.

وأعرب سعفان، عن خالص تعازيه لأسر المتوفين وأبناء عمومتهم المتواجدين بالمملكة وزملائهم وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان، مع تمنياته بالشفاء العاجل والعافية للمصاب.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب العمالي بالرياض، إن الحادث لقي فيه اثنين من العاملين المصريين بالسعودية حتفهم وأصيب آخر بينما كانوا عائدين من قضاء الإجازة السنوية بمصر مستقلين سيارتهم الخاصة وقبيل وصولهم الرياض وخلال مرورهم بمحافظة المذنب قامت سيارة نقل ثقيل يقودها باكستاني بقطع الطريق عليهم مما تسبب في وفاة العامل وليد عيد سيد عبدالهادي البالغ من العمر ٣١عاماً، والعامل محمد ربيع حسن عبدالوهاب ٣١عاماً.

ولفت الملحق العمالي إلى أنه أصيب في الحادث العامل محمد عبدالصمد البالغ من العمر ٢٥عاما، حيث تم نقل الجميع إلى مستشفى المذنب العام لعلاج المصابين وإنهاء إجراءات استخراج شهادة وفاة للمتوفين.

وتابع: وقامت القنصلية العامة بالرياض بإنهاء إجراءات تصريح شحن الجثامين إلى مصر بناءاً على رغبة ذويهم، وتم التصريح بنقلهم إلى مستشفى بريدة العامة والتي تتولى تجهيز الجثامين قبل السفر إلى مصر لدفنهم في مسقط رأسهم مركز بني مزار قرية الجندية بمحافظة المنيا.

وقدم رجائي، واجب العزاء والمواساة نيابة عن وزير القوى العاملة، وتم التنسيق مع أبناء عمومتهم والمتواجدين معهم بالسعودية على متابعة مستحقاتهم المالية ومتابعة سير التحقيقات في الحادث.